Мирсаев: ночь для стран Персидского залива прошла без атак иранских ракет и БПЛА

Страны Персидского залива не сообщали о новых атаках иранских ракет и БПЛА Мирсаев: ночь для стран Персидского залива прошла без атак иранских ракет и БПЛА

Москва5 мая Вести.За ночь ни одна из стран Персидского залива не сообщила об атаках иранских ракет и БПЛА. Об этом рассказал корреспондент ИС "Вести" Эмиль Мирсаев.

Он добавил, что единственным сообщением о военной активности стало уничтожение вертолетами США катеров Исламской Республики вблизи Ормузского пролива.

Ночь в Персидском заливе прошла относительно спокойно. Ни одна из стран этого региона не сообщила об ударах иранских дронов или ракет по своей территории. Все-таки основные события разворачивались именно на воде, так американские боевые вертолеты уничтожили сразу два иранских военных катера вблизи Ормузского пролива рассказал Мирсаев

Ранее сообщалось, что после неизвестного инцидента в иранском порту Дейер, расположенном на юге страны загорелись несколько судов.