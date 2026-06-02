С посольства Украины в Москве взыскано свыше двух млн. рублей долга

Москва2 июн Вести.С посольства Украины в России было взыскано свыше двух миллионов рублей задолженностей. Решение вынес Арбитражный суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Диппредставительство перестало функционировать с 2022 года.

Московская объединенная энергетическая компания, в свою очередь, в январе подала иск о взыскании задолженности и неустойки по договорам. Теперь суд его удовлетворил.

С июля 2023 года Арбитражный суд Москвы взыскал с украинского посольства в России уже более 48 миллионов рублей долгов.