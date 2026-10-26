Суд на Украине резко снизил залог для Юлии Тимошенко ВАКС Украины уменьшил залог Тимошенко с 33 млн до 266 тыс. гривен

Москва26 окт Вести.Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение о значительном снижении размера залога для лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Сумма уменьшена в 125 раз — с 33 миллионов гривен (около 58,8 млн рублей) до 266 тысяч гривен (примерно 475 тыс. рублей). Об этом сообщают украинские СМИ.

Высший антикоррупционный суд уменьшил залог для Юлии Тимошенко с 33 миллионов гривен до 266 тысяч гривен. Об уменьшении суммы залога в суде попросила сама Тимошенко говорится в публикации издания "Украинская правда"

В январе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Верховной рады, которая предлагала неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее НАБУ обнародовало аудиозапись разговора Тимошенко с парламентарием, где обсуждается оплата голосования.

Сама политик заявила, что на записях не ее голос. 16 января ВАКС определил размер залога, который был полностью внесен 23 января.