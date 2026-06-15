Суд в Приамурье снизил срок китаянке-контрабандистке за явку с повинной

Суд в Приамурье смягчил наказание гражданке КНР, обвиняемой в контрабанде Суд в Приамурье снизил срок китаянке-контрабандистке за явку с повинной

Москва15 июн Вести.Амурский областной суд за явку с повинной смягчил наказание гражданке КНР, пытавшейся вывезти из России свыше 1000 шкур соболя и шиншиллы, сообщила пресс-служба судов Амурской области в мессенджере МАХ.

Китаянка в октябре прошлого года попыталась пересечь границу в Благовещенске с 1037 незадекларированными шкурами соболя и шиншиллы общей стоимостью 4,8 млн рублей. Товар нашли и изъяли.

Возбудили уголовное дело, а сама женщина добровольно явилась с повинной и активно способствовала расследованию, сообщив о своей осведомленности о незаконном характере груза и о соучастнике – ранее незнакомом гражданине КНР, который передал ей сумки для перевозки отметили в пресс-службе

В феврале 2026 года Благовещенский городской суд приговорил женщину к 5,5 года колонии общего режима, однако приговор был обжалован.

Областной суд, рассмотрев материалы дела, согласился с доводами защиты о том, что явку с повинной следует признать смягчающим обстоятельством написали в сообщении

Окончательное наказание снижено с 5,5 лет до 3 лет колонии общего режима.

В остальной части приговор оставлен без изменения: 1037 шкурок соболя и шиншиллы конфискованы в доход государства. Апелляционное определение вступило в законную силу.