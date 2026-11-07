Дело супруга Блиновской о неуплате налогов прекращено из-за его участия в СВО

Супруг Блиновской освобожден от уплаты налогов из-за участия в СВО Дело супруга Блиновской о неуплате налогов прекращено из-за его участия в СВО

Москва7 ноя Вести.Прекращено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении супруга блогера Елены Блиновской Алексея в связи с его службой в зоне СВО, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Прекращено уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов в отношении Алексея Блиновского в связи с его участием в СВО сказал собеседник агентства

Весной 2024 года Блиновский отправился в зону проведения СВО.

Ранее сообщалось, что представители защиты Елены Блиновской, ее мужа и родителей попросили Верховный суд РФ об отмене приговора и возврате дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения.