Москва7 нояВести.Прекращено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении супруга блогера Елены Блиновской Алексея в связи с его службой в зоне СВО, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Прекращено уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов в отношении Алексея Блиновского в связи с его участием в СВОсказал собеседник агентства
Весной 2024 года Блиновский отправился в зону проведения СВО.
Ранее сообщалось, что представители защиты Елены Блиновской, ее мужа и родителей попросили Верховный суд РФ об отмене приговора и возврате дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения.