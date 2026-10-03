Москва3 октВести.Проводится проверка обстоятельств посадки судов на мель вблизи Городецкого гидроузла, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в MAX.
Ведомство уточняет, что ЧП произошло ночью 3 октября на Волге у города Городец.
Произошли посадки на мели танкера "Константиновск" и буксира № 1213 с баржей. … Организованы работы по снятию судов с мелиговорится в публикации
Разливов нефтепродуктов и пострадавших нет, информирует ведомство.
В результате посадки на мель танкера перекрыт судовой ход, но движение судов на данном участке в настоящее время отсутствует, отмечается в сообщении.
Проверку безопасности движения внутреннего водного транспорта проводит Нижегородская транспортная прокуратура. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, проинформировали в надзорном ведомстве.