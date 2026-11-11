Тарабрин: Россия рассчитывает на визит специалистов ОЗХО в 2027 году

Тарабрин заявил, что Россия ожидает визит специалистов ОЗХО в 2027 году Тарабрин: Россия рассчитывает на визит специалистов ОЗХО в 2027 году

Москва11 ноя Вести.Российская сторона ожидает, что визит экспертов Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) состоится в следующем году. Об этом рассказал постпред РФ при организации Владимир Тарабрин.

В беседе с "Известиями" он отметил, что в организации присутствуют силы, которые не заинтересованы в удовлетворении запроса Москвы.

Нужно согласовать целый ряд организационно-технических и практических вопросов, в том числе с точки зрения соблюдения действующих в Техсекретариате ОЗХО внутренних процедур. Рассчитываем на то, что в следующем году этот визит все же состоится сказал Тарабрин

Ранее он сообщил, что страны Запада активно поставляют Украине различные токсичные химикаты. По его словам, Запад закрывает глаза на то, что боевики киевского режима систематически используют токсичные химикаты в зоне проведения спецоперации.