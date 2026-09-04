Постпред при ОЗХО: есть вопросы к честности экспертов в деле о пробах с Украины

В России усомнились в честности экспертов ОЗХО, бравших пробы на Украине Постпред при ОЗХО: есть вопросы к честности экспертов в деле о пробах с Украины

Москва4 сен Вести.У России возникают серьезные вопросы к честности экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые брали пробы на Украине, поскольку в их докладе много нестыковок. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Он отметил, что эксперты ОЗХО установили якобы факт применения химического оружия, в первую очередь, химических средств борьбы с беспорядками. Однако техсекретариат до сих пор не назвал виновника применения этого оружия.

Специалисты ОЗХО уже осуществили четыре технических визита на Украину по просьбе украинской стороны... Конечно, у нас есть серьезные вопросы к честности и беспристрастности тех экспертов, которые посещали "Незалежную" и брали эти пробы, потому что тот доклад, который был представлен ОЗХО, он изобилует нестыковками, натяжками, подтасовками цитирует его РИА Новости

Тарабрин подчеркнул, что Россия неоднократно обращала на это внимание, поэтому видит, "что абсолютно беспристрастного подхода нет". Постпред добавил, что реакция ОЗХО на запрос отправить экспертов в РФ станет проверкой "на их политическую неангажированность".