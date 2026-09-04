Постпред Тарабрин: ОЗХО медлит с визитом в Россию из-за данных о химоружии Киева

Постпред России: ОЗХО не спешит с визитом в РФ из-за данных о химоружии Киева Постпред Тарабрин: ОЗХО медлит с визитом в Россию из-за данных о химоружии Киева

Москва4 сен Вести.Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) медлит с отправкой экспертов в Россию из-за вероятности получить подтверждения, что Украина применяла в зоне конфликта химическое оружие, считает находящийся с визитом в Китае постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Конечно, они неминуемо получат данные, которые бы подтверждали применение украинцами химического оружия. А это не очень, так сказать, удобно сейчас, в настоящее время сказал ТАСС Тарабрин

Постпред РФ в ОЗХО отметил, что западные страны сильно давят на технический секретариат, и подтверждение применения Киевом химоружия "не очень будет хорошо воспринято, мягко говоря, западными странами".

В прошлом году Россия направляла в ОЗХО запрос о визите технической делегации для содействия в расследовании применения химического оружия на Украине.

Ранее Тарабрин говорил, что Россия ожидает реакции исполнительного совета Организации по запрещении химоружия (ОЗХО) на новую информацию о нарушениях Киевом обязательств по конвенции о запрещении химоружия. Согласно этим данным, 6 января и 17 апреля 2026 года ВСУ в ДНР использовали боеприпасы с хлорпикрином, относящимся к отравляющим веществам.