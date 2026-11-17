Телеведущая и модель Светлана Куницына скончалась после операции на сердце Модель и телеведущая Светлана Куницына скончалась от остановки сердца

Москва17 ноя Вести.Вероятной причиной смерти модели и телеведущей Светланы Куницыной стала остановка сердца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее коллегу Павла Лобкова.

Послеоперационное осложнение, ей делали операцию на сердечном клапане. Вот у нее в течение нескольких дней сердце не заводилось. Она лежала на аппарате искусственного кровообращения, в медикаментозной коме…, но вчера умерла, скорее всего, от остановки сердца рассказал собеседник

Ранее стало известно, что Куницына скончалась 16 ноября на 57-м году жизни. 9 ноября Лобков сообщал, что Куницыной проведена операция на открытом сердце и она находится в критическом состоянии в реанимации НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.

Светлана Куницына окончила истфак МГУ, в конце 1980-х годов стала одной из первых советских манекенщиц, моделью у модельера Вячеслава Зайцева. В 1987 году участвовала в организации показа андеграундной моды, проходившего в Доме моделей на Кузнецком Мосту.

В 2000-х годах Куницына работала обозревателем программы "Намедни" на НТВ, вела собственные проекты о моде.