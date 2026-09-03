Москва3 сенВести.Российская модель Екатерина Блинова умерла в Таиланде спустя несколько месяцев после тяжелого ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале, в котором осуществлялись денежные сборы на лечение россиянки.
Уточняется, что отпевание состоится 4 сентября в Храме Казанской Богоматери на Наугорке в Орле.
С огромной болью хотим сообщить, что сегодня, к сожалению, не стало Катиотмечается в сообщении
28 марта девушка попала в ДТП, когда ехала пассажиром на мотоцикле. В результате полученных травм Блинова впала в кому. Несмотря на экстренную операцию и лечение в реанимации модель оставалась в критическом состоянии.