Российская модель Блинова умерла в Таиланде после аварии Спустя месяцы после аварии в Таиланде умерла российская модель Блинова

Москва3 сен Вести.Российская модель Екатерина Блинова умерла в Таиланде спустя несколько месяцев после тяжелого ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале, в котором осуществлялись денежные сборы на лечение россиянки.

Уточняется, что отпевание состоится 4 сентября в Храме Казанской Богоматери на Наугорке в Орле.

С огромной болью хотим сообщить, что сегодня, к сожалению, не стало Кати отмечается в сообщении

28 марта девушка попала в ДТП, когда ехала пассажиром на мотоцикле. В результате полученных травм Блинова впала в кому. Несмотря на экстренную операцию и лечение в реанимации модель оставалась в критическом состоянии.