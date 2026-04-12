Москва12 апрВести.Конфликт США с Исламской Республикой Иран может закончиться для Вашингтона повторением войны во Вьетнаме. Об этом сообщает американский журнал The National Interest (NI).
Как отмечается, Вьетнам для Штатов стал "постепенной чередой ошибок".
Подобно своим предшественникам во Вьетнаме, американские войска вскоре могут начать просачиваться на вражескую территорию [в Иран] - малыми группами и с ограниченными целями. Однако как только Белому дому станет ясно, что этих сил недостаточно для выполнения поставленных задач, Соединенные Штаты могут быть вынуждены отправить еще больше войск для участия в разрастающейся операции с постоянно расширяющимися целямиговорится в материале
Накануне агентство Tasnim написало, что новый раунд переговоров между Ираном и США состоится 12 апреля в Пакистане.
Между тем американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты возобновят боевые действия против Ирана, если переговоры провалятся.