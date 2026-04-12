NI: конфликт с Ираном может закончиться для США как война во Вьетнаме

The National Interest: Иран может стать для США еще одним Вьетнамом

Москва12 апр Вести.Конфликт США с Исламской Республикой Иран может закончиться для Вашингтона повторением войны во Вьетнаме. Об этом сообщает американский журнал The National Interest (NI).

Как отмечается, Вьетнам для Штатов стал "постепенной чередой ошибок".

Подобно своим предшественникам во Вьетнаме, американские войска вскоре могут начать просачиваться на вражескую территорию [в Иран] - малыми группами и с ограниченными целями. Однако как только Белому дому станет ясно, что этих сил недостаточно для выполнения поставленных задач, Соединенные Штаты могут быть вынуждены отправить еще больше войск для участия в разрастающейся операции с постоянно расширяющимися целями говорится в материале

Накануне агентство Tasnim написало, что новый раунд переговоров между Ираном и США состоится 12 апреля в Пакистане.

Между тем американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты возобновят боевые действия против Ирана, если переговоры провалятся.