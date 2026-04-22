Токаев: нельзя допустить любое использование военных сил в Каспийском море

Токаев призвал не допускать применения военной силы в Каспийском море Токаев: нельзя допустить любое использование военных сил в Каспийском море

Москва22 апр Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом исключить любое использование военной силы в акватории Каспийского моря. Его слова приводит Sputnik Казахстан.

На полях Регионального экологического саммита в Астане казахстанский лидер призвал международные силы поддержать усилия по сохранению природного достояния Каспийского региона.

Любое использование военных сил в Каспийском регионе должно быть исключено и даже запрещено. Наряду с нашими региональными усилиями, глобальное сотрудничество в области водных ресурсов остается ключевым приоритетом подчеркнул Токаев

По его словам, охрана Каспийского моря имеет критическое значение для сохранения экологического баланса и биоразнообразия в регионе.

В марте ЦАХАЛ сообщил, что Израиль впервые атаковал корабли иранских ВМС в Каспийском море. Кремль подчеркивал, что не располагает информацией на этот счет, однако российская сторона крайне негативно восприняла бы расширение эскалации на Каспийский регион.