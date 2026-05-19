Токаев призвал по-новому взглянуть на историю Золотой Орды Токаев выступил за позитивное переосмысление истории Золотой Орды

Москва19 мая Вести.Историю Золотой Орды стоит позитивно переосмыслить, так как она зачастую упрощается. Таким мнением поделился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Астане на международном симпозиуме, посвященном истории и культуре Золотой Орды.

По словам Токаева, историю Великой степи часто сводят к "бесконечной череде битв и сражений", что искажает реальность.

Такой одномерный подход заметно упрощает и искажает историческую реальность, втискивая сложное, многослойное бытие Великой степи, особенно Золотой Орды, в "прокрустово ложе" банальной военной хроники… Хотел бы вкратце изложить собственное мнение об основных направлениях научных изысканий, которые, на мой взгляд, помогут расширить перспективы позитивного переосмысления истории Золотой Орды сказал президент Казахстана

Он добавил, что важную роль в этом процессе сыграет изучение интеллектуального наследия и трудов мыслителей, повлиявших на культуру народов Великой степи.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана выпустит коллекционную монету в честь Золотой Орды. Ее тираж составил тысячу экземпляров.