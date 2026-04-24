Трамп заявил о сверхсекретном грузе на борту перехваченного иранского судна

Москва24 апр Вести."Сверхсекретный" груз находился на борту иранского судна, которое Соединенные Штаты перехватили на пути из Китая. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

При этом американский лидер не уточнил, что именно перевозил корабль.

Это сверхсекретно заявил Трамп журналистам

Ранее он заявил, что был удивлен решением Пекина поставлять Тегерану определенные грузы на фоне операции США и Израиля против Ирана. Он подчеркнул, что накануне американские силы задержали иранское судно, на котором обнаружили "подарок" от КНР.

Трамп 19 апреля сообщил, что США произвели силовой захват иранского грузового судна Touska.