Трамп: Россия действовала довольно хорошо в вопросе Ормузского пролива

Трамп позитивно оценил действия Москвы в контексте Ормузского пролива Трамп: Россия действовала довольно хорошо в вопросе Ормузского пролива

Москва27 авг Вести.Президент США Дональд Трамп положительно оценил действия России в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива. Слова политика приводит пресс-служба американской администрации.

Как передает Белый дом, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

Россия вела себя довольно хорошо в том, что касается Ормузского пролива отметил Трамп

Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Георгий Борисенко заявил, что РФ придерживается позиции, согласно которой проход через все морские пути, включая Ормузский пролив, должен быть свободным.