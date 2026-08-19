МИД РФ: Россия считает, что проход через Ормузский пролив должен быть бесплатным

В МИД РФ озвучили позицию России по идее сделать Ормузский пролив платным МИД РФ: Россия считает, что проход через Ормузский пролив должен быть бесплатным

Москва19 авг Вести.Россия придерживается позиции, что проход через все морские пути, включая Ормузский пролив, должен быть свободным. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко в беседе с журналистами.

Естественно, Россия исходит из того, что проходы через все морские артерии, которые служат для международного судоходства, должны быть свободными. И мы исходим из того, что так же будет и в отношении Ормузского пролива отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать идею сделать проход через Ормузский пролив платным

Дипломат также выразил надежду на то, что ситуация должна вернуться к состоянию, когда любое коммерческое судоходство через этот пролив будет возможно для всех без каких-либо ограничений.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал карту, на которой Ормузский пролив обозначен как американская территория. В ответ на это Иран пообещал "исправить это заблуждение".