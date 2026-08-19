Москва19 авгВести.Россия придерживается позиции, что проход через все морские пути, включая Ормузский пролив, должен быть свободным. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко в беседе с журналистами.
Естественно, Россия исходит из того, что проходы через все морские артерии, которые служат для международного судоходства, должны быть свободными. И мы исходим из того, что так же будет и в отношении Ормузского проливаотметил он, отвечая на просьбу прокомментировать идею сделать проход через Ормузский пролив платным
Дипломат также выразил надежду на то, что ситуация должна вернуться к состоянию, когда любое коммерческое судоходство через этот пролив будет возможно для всех без каких-либо ограничений.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал карту, на которой Ормузский пролив обозначен как американская территория. В ответ на это Иран пообещал "исправить это заблуждение".