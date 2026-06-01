Москва1 июн Вести.Президент США Дональд Трамп лично просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь закончить конфликт на Украине, утверждает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщили, что в ходе встречи с китайским лидером Трамп высказал мнение, что переговоры между Россией и Киевом "зашли в тупик".

Американский лидер Дональд Трамп лично призвал председателя Си Цзиньпина помочь положить конец войне на Украине говорится в публикации

В то же время источники SCMP утверждают, что хоть тема Украины и затрагивалась в диалоге Трампа и Си Цзиньпина, в целом переговоры носили более широкий характер.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил ИС "Вести", что кабинет Трампа не предпринимает никаких реальных попыток остановить конфликт на Украине.