Москва14 нояВести.После столкновения танкера с речным круизным лайнером в Новом Орлеане 32 человека попали в больницу. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер похвалил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри, а также береговую охрану США.
Трудно поверить, но в результате этого серьезного столкновения никто не погиб. 32 человека находятся в больниценаписал глава Белого дома в соцсети Truth Social
Ранее телеканал CNN передал, что более 130 человек находились на борту речного круизного лайнера, в который врезался танкер.