Трамп: 32 человека пострадали при столкновении танкера с круизным лайнером в США

Трамп сообщил о пострадавших при столкновении танкера с речным лайнером в США Трамп: 32 человека пострадали при столкновении танкера с круизным лайнером в США

Москва14 ноя Вести.После столкновения танкера с речным круизным лайнером в Новом Орлеане 32 человека попали в больницу. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер похвалил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри, а также береговую охрану США.

Трудно поверить, но в результате этого серьезного столкновения никто не погиб. 32 человека находятся в больнице написал глава Белого дома в соцсети Truth Social

Ранее телеканал CNN передал, что более 130 человек находились на борту речного круизного лайнера, в который врезался танкер.