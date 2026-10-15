Трамп: расстрел американского военного не будет транслироваться в прямом эфире

Трамп сообщил об отказе от прямой трансляции казни Нидала Хасана Трамп: расстрел американского военного не будет транслироваться в прямом эфире

Москва15 окт Вести.Приговор к смертной казни в отношении бывшего военного психиатра Нидала Хасана, расстрелявшего 13 человек на базе Форт-Худ, будет приведен в исполнение без телевизионной или онлайн-трансляции. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер пояснил, что высшая мера наказания состоится в плановом порядке путем расстрела.

Он будет казнен через расстрел, но трансляции этого события не будет написал Трамп

При этом глава государства добавил, что близкие родственники жертв трагедии смогут присутствовать при исполнении приговора лично, если изъявят такое желание.

Казнь Хасана, признанного виновным в убийстве 13 человек на военной базе в Техасе, запланирована на 3 декабря. Приведение приговора в исполнение станет первым случаем расстрела военнослужащего армии США со времен Второй мировой войны и первой казнью в армии США за последние 65 лет.

В ООН раскритиковали планы США по трансляции казни в прямом эфире.