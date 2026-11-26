Журналист: в США не готовы к казни экс-майора Хасана Богданов: у американской тюрьмы нет инструкции по расстрелу инвалида-колясочника

Москва26 ноя Вести.В США готовятся расстрелять бывшего армейского психиатра, майора Нидала Хасана. Однако в вопросе приведения приговора в исполнение возникла сложность: в тюремных инструкциях не прописано, как расстреливать человека, который передвигается на инвалидной коляске. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

На этом основании приговоренный просит отсрочить казнь, опасаясь слишком долгих мучений, указал журналист.

Хасан станет первым военным заключенным, казненным в США с 1961 года… Остается деталь, к которой протокол не готов. Хасан передвигается на инвалидной коляске, и пока неясно, расстреляют его сидя или пристегнут вертикально… Опыт Южной Каролины. В апреле 2025 года там расстреляли [преступника] Микала Махди. Он сам выбрал этот способ как самый безболезненный. Вскрытие нашло два ранения вместо трех, и ни одна пуля не попала в сердце. По оценке патологоанатома, от 30 секунд до минуты он был в сознании и мучился. Смерть констатировали через четыре минуты. А Верховный суд штата годом раньше обещал страдания не дольше 15 секунд. На бумаге 15 секунд, на деле четыре минуты. Хасан попросил федеральный суд отсрочить казнь, чтобы успеть оспорить приговор. Вероятно, его адвокаты тоже читали отчет о вскрытии Махди написал Богданов

Казнь назначена на 3 декабря, на 13:00 по центральному времени.

Утвердить приговор рекомендовал американскому президенту Дональду Трампу глава Пентагона Пит Хегсет.