CNN: советники предлагают Хегсету баллотироваться в президенты США в 2028 году

Главе Пентагона Хегсету предложили баллотироваться в президенты США в 2028 году CNN: советники предлагают Хегсету баллотироваться в президенты США в 2028 году

Москва18 окт Вести.Советники главы Пентагона Пита Хегсета призывают его рассмотреть возможность участия в президентских выборах в 2028 году, сообщает телеканал CNN.

"Сильный образ" может обеспечить Хегсету политическое будущее. При этом "склонность к скандалам" может препятствовать подобным планам, отмечает CNN.

Стремясь создать себе образ "воина", Хегсет окружил себя бывшими продюсерами [телеканала] Fox News и известными личностями в соцсетях, в первую очередь своей женой Дженнифер Хегсет. Источники сообщают, что эта группа обладает огромным влиянием в сужающемся круге советников, которым Хегсет все еще доверяет. Многие из этих советников призывали Хегсета рассмотреть возможность занятия политической должности, включая возможное участие в президентских выборах в 2028 году уточняет CNN

Помимо Хегсета в качестве возможных кандидатов в президенты США рассматриваются вице-президент страны Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Однако еще неизвестно, намерены ли они баллотироваться.

Между тем намерение Хегсета организовать публичную казнь военного психиатра Нидала Хасана, осужденного за массовое убийство на базе Форт-Худ, стало неожиданностью для американских военных чиновников.

По данным CNN, многие военнослужащие и ветераны отреагировали на это негативно. Идея публичных казней также вызвала недовольство в обеих американских партиях.