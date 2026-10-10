Москва10 октВести.Намерение главы Пентагона Пита Хегсета организовать публичную казнь военного психиатра Нидала Хасана, осужденного за массовое убийство на базе Форт-Худ, стало неожиданностью для американских военных чиновников. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По информации телеканала, многие представители Пентагона и Сухопутных войск США впервые услышали о таких планах в интервью Хегсета телеканалу Real America's Voice.
Заявление вызвало вопросы о формате казни, поскольку военные правила уже предусматривают присутствие на казни родственников осужденного и пострадавших, а также журналистов и священнослужителей.
Армия перенаправила вопросы в Пентагон, и представитель Пентагона заявил, что им нечего добавить, кроме подтверждения в четверг о том, что мероприятие будет транслироваться в прямом эфиреговорится в публикации
По данным CNN, многие военнослужащие и ветераны отреагировали на это негативно. Идея публичных казней также вызвала недовольство в обеих американских партиях.
Ранее в ООН раскритиковали планы по прямой трансляции расстрела Хасана. Организация подчеркнула, что это нарушит абсолютный запрет на пытки.