CNN: Пентагон не знал о планах Хегсета показать казнь в прямом эфире

Планы Хегсета о казни в прямом эфире стали неожиданностью для Пентагона CNN: Пентагон не знал о планах Хегсета показать казнь в прямом эфире

Москва10 окт Вести.Намерение главы Пентагона Пита Хегсета организовать публичную казнь военного психиатра Нидала Хасана, осужденного за массовое убийство на базе Форт-Худ, стало неожиданностью для американских военных чиновников. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, многие представители Пентагона и Сухопутных войск США впервые услышали о таких планах в интервью Хегсета телеканалу Real America's Voice.

Заявление вызвало вопросы о формате казни, поскольку военные правила уже предусматривают присутствие на казни родственников осужденного и пострадавших, а также журналистов и священнослужителей.

Армия перенаправила вопросы в Пентагон, и представитель Пентагона заявил, что им нечего добавить, кроме подтверждения в четверг о том, что мероприятие будет транслироваться в прямом эфире говорится в публикации

По данным CNN, многие военнослужащие и ветераны отреагировали на это негативно. Идея публичных казней также вызвала недовольство в обеих американских партиях.

Ранее в ООН раскритиковали планы по прямой трансляции расстрела Хасана. Организация подчеркнула, что это нарушит абсолютный запрет на пытки.