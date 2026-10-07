В США 3 декабря впервые после Второй мировой казнят военного через расстрел

Пентагон назвал дату первой со Второй мировой казни военного через расстрел В США 3 декабря впервые после Второй мировой казнят военного через расстрел

Москва7 окт Вести.Пентагон объявил дату первой со времен Второй мировой войны казни через расстрел в отношении осужденного американского военнослужащего. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Приговоренный к смерти за убийство в 2009 году 13 человек на военной базе в Техасе будет казнен в начале декабря.

Эта казнь пройдет в Форт-Худ, штат Техас, в четверг, 3 декабря 2026 года в 13 часов стандартного времени (21.00 мск – прим. ред.) указано в меморандуме за подписью исполняющего обязанности министра армии США Адама Телле

Дата утверждена в соответствии с решением президента США Дональда Трампа в отношении Нидала Малика Хасана, осужденного за нападение на упомянутую военную базу.

5 ноября 2009 года майор медицинской службы и военный психиатр Хасан вошел в центр подготовки к отправке за рубеж на базе Форт-Худ в Техасе и открыл огонь из пистолета по безоружным военным. В результате происшествия погибли 13 человек, 32 получили ранения.

Хасан был тяжело ранен прибывшими на место ЧП полицейскими, после чего задержан. Следствие установило, что мотивом преступления была приверженность Хасана радикальной исламистской идеологии.

До этого казнь через расстрел в Вооруженных силах США была проведена в ноябре 1945 года; когда рядового признали виновным в дезертирстве.

6 октября стало известно, что пережившая введение двух смертельных инъекций американка Криста Пайк пришла в сознание.