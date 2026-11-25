Москва25 ноя Вести.Нидал Хасан, приговоренный к смертной казни за массовое убийство на военной базе Форт-Худ в 2009 году, обратился в суд с просьбой приостановить исполнения приговора. Это следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Хасан выступает при участии резервных адвокатов и просит суд вынести постановление о приостановке его казни, которая в противном случае будет приведена в исполнение путем расстрела на базе Форт-Худ в штате Техас 3 декабря 2026 года следует из текста документа

Также известно, что Хасан намерен оспорить приговор. Он считает, что военный судья нарушил его права, когда запретил ему оправдывать убийство якобы защитой членов движения "Талибан" от американских военных. Кроме того, заключенный обвиняет президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета в предвзятости на религиозной и расовой почве.

В ноябре 2009 года военный психиатр, майор Нидал Хасан открыл стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе. В результате - погибли 13 человек и еще 32 получили ранения. В августе 2013 года военный трибунал признал его виновным в умышленных убийствах и покушениях на убийство и приговорил к смертной казни.

Ранее стало известно, что Трамп сообщил об отказе от прямой трансляции казни Нидала Хасана.