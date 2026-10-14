Трамп может отказаться от трансляции казни Нидала Хасана из-за его инвалидности

Трамп задумался об отмене трансляции казни Нидала Хасана из-за его инвалидности Трамп может отказаться от трансляции казни Нидала Хасана из-за его инвалидности

Москва14 окт Вести.Президент США Дональд Трамп допустил возможность отмены прямой трансляции казни военного психиатра Нидала Хасана, когда узнал, что осужденный за стрельбу на базе Форт-Худ в 2009 году парализован и передвигается в инвалидной коляске, сообщил телеканал CNN.

Президент Дональд Трамп и его советники обсуждают возможность отмены планов прямой трансляции казни преступника из Форт-Худа через расстрел​​​. При этом Трамп в частных беседах отметил, что изначально не знал о том, что Нидал Хасан парализован ниже пояса отмечает CNN

Советники Трампа объяснили ему, что экстремистские группировки могут использовать кадры расстрела человека в инвалидном кресле в пропагандистских целях для создания из преступника образа "мученика".

Пентагон также склоняется к тому, чтобы прервать трансляцию казни непосредственно перед залпом расстрельной команды.

Казнь Хасана, признанного виновным в убийстве 13 человек на военной базе в Техасе, запланирована на 3 декабря.

Приведение приговора в исполнение станет первым случаем расстрела военнослужащего армии США со времен Второй мировой войны и первой казнью в армии США за последние 65 лет.

Намерение главы Пентагона Пита Хегсета организовать публичную казнь Хасана стало неожиданностью для американских военных чиновников, отмечает CNN.

Возникли вопросы к способу казни, так как военные правила предусматривают присутствие на казни родственников осужденного и пострадавших, а также журналистов и священнослужителей.