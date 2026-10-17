Трехэтажный жилой дом воспламенился в Северной Осетии В Северной Осетии вспыхнул трехэтажный жилой дом

Москва17 окт Вести.В селении Октябрьское Северной Осетии – Алании произошел пожар на площади 50 квадратных метров. Об этом управление МЧС России по республике сообщает в MAX.

По данным ведомства, загорелся трехэтажный жилой дом. Пламя распространилось на площадь 50 квадратных метров и охватило кровлю, стены и межкомнатные перекрытия.

Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров говорится в сообщении МЧС

Уточняется, что пострадавших нет.

Пожар тушили 15 человек, они привлекли 4 единицы техники.