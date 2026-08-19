Филимонов: в Вологодской области близ Череповца сбили три БПЛА

Три беспилотника сбиты при подлете к Череповцу Филимонов: в Вологодской области близ Череповца сбили три БПЛА

Москва19 авг Вести.Три беспилотных летательных аппарата ликвидировали минувшей ночью средства противовоздушной обороны на подлете к Череповцу, об этом сообщил утром 19 августа в личном канале МАХ губернатор ВОлогодской области Георгий Филимонов.

Силами Министерства обороны сбит 1 БПЛА на подлёте к Череповцу написал чиновник

Чуть позже он сообщил о ликвидации еще двух беспилотников

На месте падения обломков работа специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Филимонов призвал граждан сохранять бдительность и не прибюлижаться к фрагментам сбитых дронов.