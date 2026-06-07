Мирный житель пострадал в Белгородской области, загорелось три грузовика

Три грузовика загорелось в Белгородской области из-за БПЛА, один пострадавший Мирный житель пострадал в Белгородской области, загорелось три грузовика

Москва7 июн Вести.Белгородская область оказалась под ударами беспилотников ВСУ. В результате атаки противника один человек пострадал, три грузовика загорелось, сообщает оперштаб региона.

Мужчина пострадал при атаке Прохоровского района области.

В поселке Прохоровка в результате удара беспилотника по территории коммерческого объекта мужчина получил акубаротравму написано в публикации ведомства

Ему была оказана медицинская помощь. От дальнейшей госпитализации он отказался.

Также произошло возгорание трех грузовых автомобилей и оборудования. В непосредственной близости от них сдетонировала взрывчатка.