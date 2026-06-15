Москва15 июнВести.В Брянской области при атаке украинского беспилотника погибли три механизатора. Вражеский дрон совершил атаку во время сельскохозяйственных работ в поле. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Украинские террористы нанесли удар с помощью БпЛА самолетного типа во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ "Мираторг" вблизи п. Селище Почепского района. В результате варварской атаки погибли трое механизаторовнаписал глава региона в мессенджере MAX
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что власти окажут семьям всю необходимую помощь.