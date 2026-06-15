В Брянской области при атаке украинского БПЛА погибли трое механизаторов

Три механизатора погибли в результате атаки украинского дрона в Брянской области В Брянской области при атаке украинского БПЛА погибли трое механизаторов

Москва15 июн Вести.В Брянской области при атаке украинского беспилотника погибли три механизатора. Вражеский дрон совершил атаку во время сельскохозяйственных работ в поле. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Украинские террористы нанесли удар с помощью БпЛА самолетного типа во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ "Мираторг" вблизи п. Селище Почепского района. В результате варварской атаки погибли трое механизаторов написал глава региона в мессенджере MAX

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что власти окажут семьям всю необходимую помощь.