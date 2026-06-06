Нигерия, Нигер и Алжир начали строить газопровод для поставок газа в Европу

Три страны в Африке хотят построить газопровод для снижения зависимости ЕС от РФ Нигерия, Нигер и Алжир начали строить газопровод для поставок газа в Европу

Москва6 июн Вести.Нигерия, Нигер и Алжир начали строительство Транссахарского газопровода для поставок газа в европейские страны и снижения их зависимости в этом вопросе от России. Об этом пишет Business Insider Africa.

По информации журналистов, газопровод пройдет от нигерийского города Варри, пересечет территорию Нигера и дойдет до газового хаба Хасси-Мессауд в Алжире. Оттуда, как уточняется, газ будет поступать на средиземноморские экспортные терминалы и трубопроводы, которые обслуживают рынки Европы.

Нигерия, Нигер и Алжир продвигают строительство газопровода протяженностью 4128 километров, который сможет ежегодно поставлять в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа, стремясь найти альтернативу российским энергоносителям говорится в публикации

Отмечается, что в Алжире строительство уже началось, в то время как в Нигере к работам планируют приступить в 2027 году.