Украинца три раза насильно мобилизовали, но он дважды сбегал от ТЦК

Трижды мобилизованному в ВСУ украинцу получалось дважды бежать от ТЦК Украинца три раза насильно мобилизовали, но он дважды сбегал от ТЦК

Москва14 апр Вести.Украинский военнослужащий Николай Герман, находящийся в настоящее время в плену, рассказал о своих попытках избежать принудительной мобилизации.

В разговоре с корреспондентом РИА Новости он утверждает, что ему дважды удавалось скрыться, но третья попытка завершилась неудачей.

По словам Германа, первый побег произошел из больницы, где проходило заседание военно-врачебной комиссии.

Вторую попытку самовольного оставления части он предпринял в новогоднюю ночь. Тогда военнослужащего за нарушение комендантского режима остановил патруль, но ему снова удалось сбежать из больницы, так как врачи были заняты празднованием.

А третий раз уже фатальный ... И главное, тот же ТЦКшник (сотрудник территориального центра комплектования – аналога военкомата – прим. ред.), который (оказался в здании ТЦК – прим. ред.) первый раз, так сложилось … И там уже не было вариантов куда-то сбежать добавил плененный военнослужащий

В конце марта немецкое издание Berliner Zeitung отметило, что киевский режим изменил подход к принудительной мобилизации: украинцев начали ловить переодетые в гражданскую одежду сотрудники ТЦК.