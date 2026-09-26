Турэксперт Ансталь: отпуск в Азии лучше планировать с октября по апрель

Турэксперт назвала самый удачный сезон для отпуска в Азии Турэксперт Ансталь: отпуск в Азии лучше планировать с октября по апрель

Москва26 сен Вести.Лучшее время для поездки в Азию - с октября по апрель. В другие месяцы путешественники могут попасть на сезон дождей, муссонов и тайфунов. Об этом рассказала турэксперт Наталия Ансталь в разговоре с NEWS.ru.

В остальной период не рекомендуем выбирать азиатские направления. Но если вам хочется поехать туда именно с мая по сентябрь, то нужно выбирать регион, который не будет заливать дождями пояснила специалист

Ансталь отметила, что характер осадков в Азии заметно отличается от российского. Как правило, это мощные, но короткие ливни, которые идут преимущественно во второй половине дня.

Ранее турэксперт Михаил Абасов рассказал об опасности вспышек коронавируса в Таиланде.