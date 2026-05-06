Российские туристы 8 мая отправятся на поезде из Владивостока в КНДР

Туристический поезд отправится в КНДР из Владивостока перед Днем Победы Российские туристы 8 мая отправятся на поезде из Владивостока в КНДР

Москва6 мая Вести.Туристический поезд Владивосток - Раджин отправится в свой первый в 2026 году рейс 8 мая. Туристы смогут посетить захоронения советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японской оккупации, сообщается на сайте правительства Приморского края.

Поездка проводится в преддверии празднования окончания Великой Отечественной войны и освобождения Кореи от японского милитаризма. В ее рамках на монументе Советским воинам в Расоне будет установлена лампада с частицей пламени от российского Вечного огня, также состоится возложение цветов к памятнику на горе Комаль в Чонджине.

Поездка из Владивостока в Расон на прямом поезде позволит российским туристам увидеть памятные и исторические места, посетить эко-тропы и оранжереи, побывать на острове Пипха отмечается в сообщении

Международный маршрут был впервые запущен в 2025 году. Всего в 2026 году поезд совершит четыре рейса в КНДР.