Москва6 маяВести.Туристический поезд Владивосток - Раджин отправится в свой первый в 2026 году рейс 8 мая. Туристы смогут посетить захоронения советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японской оккупации, сообщается на сайте правительства Приморского края.
Поездка проводится в преддверии празднования окончания Великой Отечественной войны и освобождения Кореи от японского милитаризма. В ее рамках на монументе Советским воинам в Расоне будет установлена лампада с частицей пламени от российского Вечного огня, также состоится возложение цветов к памятнику на горе Комаль в Чонджине.
Поездка из Владивостока в Расон на прямом поезде позволит российским туристам увидеть памятные и исторические места, посетить эко-тропы и оранжереи, побывать на острове Пипхаотмечается в сообщении
Международный маршрут был впервые запущен в 2025 году. Всего в 2026 году поезд совершит четыре рейса в КНДР.