Тверские поисковики рассказали о поисках пропавшего подо Ржевом подростка Поиски пропавшего подо Ржевом подростка сосредоточились в лесах и болотах

Москва20 ноя Вести.Поиски 14-летнего мальчика, пропавшего 15 августа в районе деревни Зинаидово Ржевского округа Тверской области, продолжаются в лесных и заболоченных участках, сообщил тверской волонтерский поисково-спасательный отряд (ВПСО) "Сова" в социальной сети "ВКонтакте".

Огромную роль сыграла беспилотная авиация: она позволила исключить посевные поля, и мы смогли сосредоточить силы на участках, которые не видны с воздуха, лесных и заболоченных. Кинологи, водолазы МЧС, БПЛА отряда дали нам бесценную информацию – понимание тех зон, где ребенка нет. Это не неудача, а миллионы квадратных метров осмотренной территории рассказали поисковики

Там также рассказали, что к настоящему времени в поисках подростка участвовали свыше 800 человек, обследовавшие свыше 80 кв. км.

Подростка 2011 года рождения в последний раз видели вблизи деревни Зинаидово Ржевского муниципального округа. Возбуждено уголовное дело. Ранее поисковики назвали роковой ошибкой то, что родители заявили о пропаже спустя сутки, что критически много для поиска человека в лесу.