Тяжелоатлет Иванов выиграл золотую медаль на ЧЕ среди юниоров и молодежи

Тяжелоатлет Иванов завоевал золото на молодежном чемпионате Европы Тяжелоатлет Иванов выиграл золотую медаль на ЧЕ среди юниоров и молодежи

Москва19 окт Вести.Российский тяжелоатлет Артем Иванов выиграл золотую медаль в весовой категории свыше 110 килограммов на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи, который проходит в албанском Дурресе.

Россиянин выиграл соревнования среди спортсменов до 23 лет, подняв в сумме 405 кг. Второе место занял его соотечественник Георгий Мянд, уступивший победителю всего один килограмм, его результат 404 кг. Бронзу завоевал представитель Белоруссии Роберт Куровский с результатом 403 кг.

Ранее российский тяжелоатлет Михаил Подкорытов выиграл золото в весовой категории до 95 кг на молодежном первенстве Европы в Албании. В сумме он поднял 373 кг - 165 кг в рывке и 208 кг в толчке.

Спортсмены из России выступали на турнире в Дурресе с национальной символикой.