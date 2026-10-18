UKMTO: два снаряда поразили буксир недалеко от Ормузского пролива

У берегов ОАЭ атакован буксир, один человек пострадал UKMTO: два снаряда поразили буксир недалеко от Ормузского пролива

Москва18 окт Вести.18 октября у берегов ОАЭ произошло нападение на буксир: в него попали два снаряда. Инцидент зафиксирован к северо-востоку от города Хор-Факкан, информирует Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данным центра, судно двигалось в южном направлении, когда по нему выпустили два снаряда, происхождение которых не установлено. Известно об одном пострадавшем в результате произошедшего.

Хор-Факкан находится неподалеку от входа в Ормузский пролив. Ни название атакованного буксира, ни порт его приписки не раскрываются.