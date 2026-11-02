UKMTO: танкер у побережья Саудовской Аравии подвергся удару двух боеприпасов

У побережья Саудовской Аравии атакован танкер UKMTO: танкер у побережья Саудовской Аравии подвергся удару двух боеприпасов

Москва2 ноя Вести.Танкер подвергся ударам у побережья Саудовской Аравии, следуя через Персидский залив, сообщает Управление морских торговых операций Британии (UK Maritime Trade Operations, UKMTO).

Происшествие случилось в 72 морских милях к востоку от саудовского прибрежного города Рас-эль-Хафджи.

Танкер, следовавший на юго-восток через Персидский залив, поражен двумя неизвестными снарядами отмечает Управление

В UKMTO заявили ранее, что танкер атакован заминированным катером в Ормузском проливе, судно загорелось.