У комментатора Андрея Беляева обнаружили неоперабельную опухоль мозга У баскетбольного комментатора Андрея Беляева нашли неоперабельную опухоль мозга

Москва31 авг Вести.Врачи диагностировали у баскетбольного комментатора Андрея Беляева неоперабельную злокачественную опухоль мозга. Об этом сообщил его коллега спортивный комментатор Роман Скворцов в Telegram-канале.

Роман отметил, что о диагнозе Андрей Беляев узнал после того, как прошел ряд исследований из-за внезапного падения без сознания.

В мозгу обнаружилась неоперабельная злокачественная опухоль, провоцирующая приступы эпилепсии. Современная медицина умеет держать это под контролем лекарственной терапией, люди с таким диагнозом продолжают жить лет по 10-12, и наблюдения продолжаются сообщил Скворцов

Он также отметил, что его коллега на данный момент проходит лечение. Его родные открыли сбор на приобретение необходимых лекарств.