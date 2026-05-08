Москва8 мая Вести.Оказание помощи женщинам с детьми в тяжелых условиях Великой Отечественной войны было святой обязанностью. Об этом ИС "Вести" рассказал участник ВОВ Василий Кулыгин.

По его словам, он не мог отказать в помощи женщинам и детям в любых, даже самых трудных обстоятельствах.

В тяжелом состоянии приходилось помогать, вот во всех вопросах, достать покушать и принести там что-нибудь такое. И были же и дети, с детьми женщины. Я же мужчина все-таки, как бы мне тяжело там самому ни было, но я не позволял себе никогда, чтобы не помочь женщинам с детьми. Это моя святая обязанность отметил Кулыгин

Он также рассказал, что о победе в Великой Отечественной войне узнал, находясь на границе с Турцией.