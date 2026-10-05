Москва5 окт Вести.Временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Брянской области назначена Анна Уголкова. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

Сегодня на заседании регионального правительства представил врио заместителя губернатора Брянской области Анну Петровну Уголкову написал он в своем канале

Ковальчук обратил внимание, что она будет заниматься вопросами экономического развития. Врио губернатора отметил ее большой опыт в данной сфере.

Ранее Уголкова возглавляла министерство промышленности и торговли Запорожской области и министерство экономического развития ЛНР. Также работала в Москве.