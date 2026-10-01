Брянская область впервые представлена на своем стенде на "ИННОПРОМ. Беларусь" Ковальчук рассказал о презентации Брянской области на "ИННОПРОМ. Беларусь"

Москва1 окт Вести.Брянская область впервые представила свой стенд на "ИННОПРОМ. Беларусь", сообщил в интервью ИС "Вести" губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

По его словам, такой опыт презентации является значимым для предприятий региона.

На выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске Брянская область выставлена на своем стенде. Это опыт первый для региона. Мы понимаем, что есть очень серьезный, важный запрос промышленных предприятий на то, чтобы представить регион заявил он

Ковальчук отметил, что Брянщина традиционно ассоциируется с сельским хозяйством, но промышленная сфера также очень сильна.

Еще со времен Советского Союза здесь выстроены были очень серьезные кооперационные связи с предприятиями нынешней Белоруссии. Считаю, что наша задача - по максимуму работать с нашим соседом. Тем более у нас достаточно протяженная граница с Гомельской областью Республики Беларусь. Уверен, что это взаимодействие обеим странам, Союзному Государству очень серьезно и политически, и экономически, и технологически выгодно сказал он

Губернатор региона также отметил, что представленные на выставке десять предприятий региона положительно оценивают контакты.

Есть интерес, прежде всего, конечно, с белорусской стороны к нашей продукции. И я очень рассчитываю, что эти контакты конвертируются в коммерческие контракты, договоренности, связи, инвестиционные проекты добавил губернатор

Ранее Егор Ковальчук, возглавивший Брянскую область, отметил, что его задачей на посту является развитие потенциала области.