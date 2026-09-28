Москва28 сен Вести.Егор Ковальчук, избранный губернатором Брянской области и вступившей в должность 28 сентября, перечислил стоящий перед ним задачи.

Задача – развивать потенциал области, используя уникальное географическое положение, природные богатства, мощную производственную и социальную инфраструктуру, а самое главное – таланты и способности жителей Брянской области, которые проявляют беспрецедентное мужество, трудолюбие в самых тяжелых условиях написал он в мессенджере MAX

Ковальчук также заявил, что основой работы главы региона является каждое слово принесенной им присяги губернатора Брянской области.

Он поблагодарил всех жителей региона, принявших участие в голосовании, областной избирком, кандидатов, общественных наблюдателей, депутатов от различных партий, силовиков.

Ковальчук участвовал в выборах от партии "Единая Россия" и набрал 67,52% голосов.

Церемония вступления в новую должность прошла в Брянском театре драмы имени А.К. Толстого. В ней принял участие полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.