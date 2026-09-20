Врио губернатора: жители Брянской области активно голосовали, несмотря на атаки Врио брянского губернатора Ковальчук: атаки не помешали активному голосованию

Москва20 сен Вести.Жители Брянской области активно участвовали в выборах главы региона, несмотря на тяжелую оперативную обстановку, отметил в беседе с ИС "Вести" врио губернатора Егор Ковальчук.

Голосование прошло на высоком организационном уровне, подчеркнул он. На 18:00 явка составила более 77%.

Думаю, по итогам на 20 часов она еще поднимется. Активно очень шло голосование, люди очень активно голосовали, особенно последние три дня, и это несмотря на достаточно тяжелую оперативную обстановку заявил Ковальчук

В регионе ВСУ ежедневно пытаются атаковать, особенно в приграничных муниципалитетах. Власти области отметили несколько случаев целенаправленных атак по домам членов избирательных комиссий.

Сегодня яркий пример — атака по маршрутному такси: в Стародубском районе пострадали четыре человека. Но несмотря на тяжелую оперативную обстановку, жители Брянщины выразили свою гражданскую позицию. Я очень признателен за такое неравнодушие добавил врио губернатора

Ковальчук поблагодарил всех членов избирательных комиссий, общественных наблюдателей и силовые структуры, которые обеспечили безопасность выборов.

Несколько дней назад глава администрации Стародубского муниципального округа Брянской области Александр Подольный был ранен в результате удара ВСУ.