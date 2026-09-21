Москва21 сен Вести.Значимость голосования в приграничных регионах гораздо выше, чем в субъектах, которые удалены от зоны проведения специальной военной операции. Такое мнение врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, жители региона показали свою высокую организованность, сознательность и патриотизм во время проведения избирательной кампании.

За то, что, во-первых, пришли, исполнили свой гражданский и человеческий долг. Я считаю, что сейчас в Брянской области, в приграничье, значимость этого поступка… гораздо больше, чем в регионах, которые удалены чуть подальше… Дни выборов показали, что враг не стесняется в методах запугивания, и при этом избиратели все равно нашли время, силы, где-то даже смелость, решительность для того, чтобы прийти и отдать свой голос сказал Ковальчук

Ранее сообщалось, что Ковальчук уверенно лидирует на выборах главы региона.