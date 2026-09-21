Врио главы Брянской области поделился эмоциями после избирательной кампании Ковальчук: после выборов в Брянской области начались обычные будни

Москва21 сен Вести.После финального дня голосования на региональных выборах в Брянской области началась обычная работа с решением служебных вопросов. Своими эмоциями после избирательной кампании поделился временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.

Это новый рабочий день, и несмотря на то, что это окончание избирательной кампании, есть обычная текущая работа, обычные служебные вопросы регулярные, которые с мая месяца уже и так приходилось решать в силу должности сказал он

Также Ковальчук отметил значимость голосования в приграничных регионах. По его словам, она гораздо выше, чем в субъектах РФ, которые удалены от зоны проведения специальной военной операции.