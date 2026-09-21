Москва21 сен Вести.Жители Брянской области показали высокий уровень доверия временно исполняющему обязанности губернатора Егору Ковальчуку во время избирательной кампании. В интервью ИС "Вести" он назвал это авансом, который предстоит еще отработать перед избирателями.

Ковальчук считает для себя большой честью и ответственностью возглавить регион.

Можно предположить, что результат достаточно высокий и говорит, безусловно, о высоком уровне доверия. Можно даже назвать, наверное, авансом, который еще предстоит отработать перед жителями Брянской области. Это большая честь и ответственность возглавить регион и, в общем-то, отвечать за его жизнь и работу. И я постараюсь сделать все возможное, чтобы Брянщина не разочаровалась в своем выборе сказал он

Ранее сообщалось, что Ковальчук уверенно лидирует на выборах главы региона.