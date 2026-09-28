Егор Ковальчук вступил в должность губернатора Брянской области Егор Ковальчук стал губернатором Брянской области

Москва28 сен Вести.Занимавший должность врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук после победы на выборах официально стал главой региона. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония вступления в новую должность прошла в Брянском театре драмы имени А. К. Толстого. В ней принял участие полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

В соответствии с уставом региона Егор Ковальчук принял присягу и официально стал губернатором Брянской области.

Сегодня, вступив в должность губернатора, я благодарю всех жителей региона, принявших участие в голосовании подчеркнул он

Ковальчук участвовал в выборах от партии "Единая Россия" и набрал 67,52% голосов.