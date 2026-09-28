Москва28 сенВести.Занимавший должность врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук после победы на выборах официально стал главой региона. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония вступления в новую должность прошла в Брянском театре драмы имени А. К. Толстого. В ней принял участие полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
В соответствии с уставом региона Егор Ковальчук принял присягу и официально стал губернатором Брянской области.
Сегодня, вступив в должность губернатора, я благодарю всех жителей региона, принявших участие в голосованииподчеркнул он
Ковальчук участвовал в выборах от партии "Единая Россия" и набрал 67,52% голосов.