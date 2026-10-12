Губернатор Брянской области представил двух врио своих заместителей Назначены два врио заместителя губернатора Брянской области

Москва12 окт Вести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о назначении двух врио его заместителей. Ими стали Евгений Крехтунов и Наталья Киселева.

На заседании регионального правительства представил коллег, назначенных на должности временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области написал он в мессенджере MAX

Ковальчук уточнил, что Крехтунов будет курировать природные ресурсы, экологию, ситуацию с твердыми коммунальными отходами и лесное хозяйство.

Он работал на руководящих должностях в Челябинской области, а также возглавлял Министерство природных ресурсов и экологии ЛНР.

Что касается Киселевой, она имеет большой опыт работы в органах власти. В сфере ее внимания будут вопросы проектного офиса, информатизации, клиентоцентричности и бережливого производства в регионе.

Эти направления находятся на особом контроле, указал губернатор.