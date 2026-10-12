Москва12 октВести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о назначении двух врио его заместителей. Ими стали Евгений Крехтунов и Наталья Киселева.
На заседании регионального правительства представил коллег, назначенных на должности временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской областинаписал он в мессенджере MAX
Ковальчук уточнил, что Крехтунов будет курировать природные ресурсы, экологию, ситуацию с твердыми коммунальными отходами и лесное хозяйство.
Он работал на руководящих должностях в Челябинской области, а также возглавлял Министерство природных ресурсов и экологии ЛНР.
Что касается Киселевой, она имеет большой опыт работы в органах власти. В сфере ее внимания будут вопросы проектного офиса, информатизации, клиентоцентричности и бережливого производства в регионе.
Эти направления находятся на особом контроле, указал губернатор.