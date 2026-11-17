Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета в Кемеровской области СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Кемеровской области

Москва17 ноя Вести.Военными следственными органами Следственного комитета РФ по факту крушения самолета Ан-12 в районе села Ягуново Кемеровской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним, сообщается в MAX-канале ведомства.

Военными следственными органами СК России по факту крушения самолета Ан-12 возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего говорится в сообщении

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, что 17 ноября в Кемеровской области при выполнении планового полета потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12. На борту вместе с экипажем находились 19 человек, все они погибли.